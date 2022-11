Tuttosport - Milan, idea Sportiello come vice Maignan: ha il gradimento di Pioli e del suo staff

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della prossima stagione, con Tatarusanu e Mirante vanno in scadenza, il Milan sta cercando sul mercato un nuovo secondo portiere affidabile: per il ruolo di vice Maignan, il club di via Aldo Rossi sta valutando con attenzione Marco Sportielo, 30enne estremo difensore in scadenza a giugno con l'Atalanta. Il suo profilo è molto gradito a Stefano Pioli e al suo staff. Lo riferisce stamattina Tuttosport.