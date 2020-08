Tuttosport - Milan, il rinnovo di Calhanoglu non sarà un problema

Secondo Tuttosport in edicola questa mattina, il rinnovo di Hakan Calhanoglu, il cui contratto scade il 30 giugno 2021, non sarà un problema: il turco vuole restare in rossonero e il club di via Aldo Rossi è pronto ad accontentarlo offrendogli anche uno stipendio più alto rispetto a quello attuale. L'agente di Calhanoglu è atteso a Milano le prime settimane di settembre per incontrare i dirigenti milanisti.