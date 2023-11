Tuttosport - Milan, il ritorno di Ibra può essere importante per tutti: Pioli, giocatori e dirigenti

In attesa dell'ufficialità del ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic come "consigliere speciale", in casa rossonera c'è grande fibrillazione perchè tutti sanno quanto potrà essere importante riavere in società uno come lo svedese: come riferisce Tuttosport, il suo ritorno sarebbe fondamentale per Stefano Pioli, con cui ha un ottimo rapporto, per i giocatori e anche per dirigenti, che avrebbero nello svedese un referente “calcistico” in più con cui confrontarsi.