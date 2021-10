Tuttosport - Milan in emergenza, ma Pioli non cerca alibi

Il Milan è ancora in emergenza (anche oggi mancheranno tanti giocatori importanti), ma Pioli non si aggrappa a questo alibi. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sul tecnico rossonero dopo le dichiarazioni rilasciate alla vigilia del match contro il Bologna. L’allenatore emiliano, che oggi festeggerà le 100 panchine con la squadra milanista, non vuole abbassare la guardia, vuole dimenticare la sconfitta di Porto e proseguire nel percorso di crescita.