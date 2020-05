Tuttosport - Milan, Jovic tra i principali candidati per l’attacco

Il Milan, così come accaduto con Hernandez, potrebbe ripartire ancora una volta dal Real per costruire la squadra della prossima stagione. Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sulle strategie si mercato del club rossonero in vista della sessione estiva. Uno dei principali obiettivi del Milan è il centravanti Luka Jovic: i vertici di via Aldo Rossi torneranno a sedersi al tavolo con il Madrid per trattare il giovane attaccante serbo.