Tuttosport - Milan, Kessie saluta: con lui finisce l'era degli acquisti di Fassone e Mirabelli

L'edizione odierna di Tuttosport dedica attenzione al saluto ufficiale di Franck Kessie al Milan. Un addio già nell'aria e che lo porterà a Barcellona dove firmerà un contratto quinquennale alle dipendenze di Xavi. Dopo 37 gol e 16 assist, quindi, finisce l'era di Kessie in rossonero dopo essere arrivato nel 2017 dall'Atalanta portato dal duo Fassone e Mirabelli. Nonostante le sue parole della scorsa estate, il giocatore non ha rinnovato con il club ma ha salutato nel migliore dei modi, vincendo uno scudetto seppur non da protagonista vista l'altalenanza delle sue prestazioni. Con la sua partenza, conseguentemente, se ne va anche l'ultimo dei diversi acquisti dei dirigenti rossoneri.