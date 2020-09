Tuttosport - Milan, l'Europa League per crescere sia in società che come gruppo

L'edizione odierna di Tuttosport quest'oggi in edicola presenta l'importante sfida ai preliminari tra lo Shamrock Rovers e il Milan. La gara di Dublino, in particolare, come ricordato dai più è da non sottovalutare specie perchè può essere intesa come un'importante fonte di crescita. Accedere all'Europa League, infatti, potrebbe essere utile per la società rossonera in termini economici e di crescita complessiva dopo la volontaria non partecipazione dello scorso anno. Al tempo stesso giocare in Europa League, sottolinea Tuttosport, potrebbe essere utile per accrescere l'esperienza della squadra e cementare il gruppo rossonero in vista di un campionato da vivere da protagonisti.