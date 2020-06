Tuttosport - Milan, la corsa europea passa dalla gara con la Roma

La corsa europea del Milan passa dallo scontro diretto contro la Roma. Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport, evidenziando così l’importanza della sfida in programma domenica a San Siro. La distanza in classifica tra le due squadre è rimasta invariata dopo l’ultima giornata di campionato (9 punti), ma l’obiettivo del Milan dev’essere proprio quello di provare ad agguantare i giallorossi. Ma per farlo sarà necessario invertire la tendenza nei big match.