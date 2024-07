Tuttosport - Milan, la pista Fofana non è ancora tramontata

Fino a qualche giorno sembrava essere un'operazione ad un passo dalla chiusura e invece il Monaco ha alzato la sua richiesta per Youssouf Fofana dopo l'inserimento di Manchester United e Atletico Madrid e così ora tutto è in stand-by. Come riferisce stamattina Tuttosport, la pista per il centrocampista francese non è ancora tramontata per il Milan, anche se nelle ultime ore non ci sono stati aggiornamenti e il club monegasco continua a tenere il punto sul prezzo.

Questi i numeri della stagione 2023-2024 di Fofana con la maglia del Monaco:

PRESENZE LIGUE 1: 32

PRESENZE COPPA DI FRANCIA: 3

PRESENZE TOTALI: 35

MINUTI IN CAMPO: 2973'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 3