Tuttosport - Milan, la probabile formazione contro il Genoa tra novità e ballottaggi

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, domani sera contro il Genoa, Stefano Pioli farà alcuni cambi nella formazione iniziale rispetto a Dortmund: in difesa, per esempio, Florenzi dovrebbe prendere il posto di Calabria a destra, mentre il resto della retroguardia verrà confermata (Thiaw, Tomori e Theo Hernandez). In mezzo al campo, ci sarà invece il ritorno dal primo minuto di Adli, il quale giocherà insieme a Reijnders e Musah. In avanti, infine, oltre all'inamovibile Leao, ci sarà il probabile avvicendamento tra Giroud e Okafor, mentre a destra ballottaggio Pulisic-Chukwueze.

Questa, dunque, la probabile formazione rossonera: (4-3-3) Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic/Chukwueze, Okafor, Leao.