Tuttosport - Milan-Lazio: più Castillejo di Hauge se non recupera Rebic

Anche contro la Lazio, mister Pioli dovrà correre ai ripari per cercare di sopperire all’emergenza. Il tecnico rossonero dovrà fare a meno di Kjaer, Gabbia, Bennacer, Kessié e Ibrahimovic, mentre Tonali e Rebic sono ancora in dubbio. Come riporta Tuttosport, è da escludere che vengano utilizzati ragazzi della Primavera. Due le opzioni plausibili in caso di forfait di Tonali: l’arretramento di Calhanoglu in mediana (al fianco di Krunic) o lo spostamento di Calabria, il che aprirebbe le porte della titolarità a Dalot. Se dovesse mancare anche Rebic, alle spalle di Leao si andrebbe a disegnare un tridente con Saelemaekers, Brahim Diaz e Castillejo (più di Hauge).