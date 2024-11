Tuttosport - Milan, Leao dal 1' contro il Real? Il portoghese dovrà dimostrare qualcosa

vedi letture

Rafael Leao potrebbe ritrovare una maglia da titolare domani sera in Champions League in casa del Real Madrid dopo le due panchine consecutive contro Napoli e Monza. Come spiega Tuttosport stamattina, se il portoghese sarà davvero in campo dal 1', dovrà dimostrare qualcosa, non solo nell’applicazione tattica tanto cara a Paulo Fonseca, ma anche nell’atteggiamento, nella grinta e nell’incisività sotto porta.

Il programma del Milan alla vigilia della sfida con il Real Madrid:

Ore 11.30, allenamento (aperto per i primi 15 minuti ai media) - Centro Sportivo Milanello

Ore 19, conferenza stampa Fonseca + Maignan - Stadio Santiago Bernabeu (Madrid)