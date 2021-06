Tuttosport - Milan, Leao può partire davanti ad una buona offerta

Rafael Leao non è più incedibile. Infatti, come riportato dal quotidiano torinese Tuttosport, l'attaccante portoghese può partire davanti ad una buona offerta, in virtù anche della grossa cifra spesa dal Milan due estati fa. Dalla sua cessione il club rossonero potrebbe ricavare un tesoretto da poter spendere nel corso dell'attuale sessione di mercato per rinforzare anche altri reparti.