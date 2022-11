Tuttosport - Milan, Maignan, Calabria e Saelemakers saranno pronti per la ripresa

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, durante questa sosta per i Mondiali, Stefano Pioli recupererà alcuni infortunati: in particolare, per la ripresa del campionato in progrmama i primi di gennaio, il tecnico del Milan riavrà certamente a disposizione Mike Maignan, Davide Calabria e Alexis Saelemaekers.