Tuttosport- Milan, Maignan sta bene ma a Cagliari dovrebbe giocare ancora Sportiello

Ieri sono arrivate ottime notizie da Milanello su Mike Maignan che è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il piccolo problema muscolare contro il Newcastle che lo ha costretto a saltare la successiva sfida contro il Verona. Il francese non dovrebbe però essere rischiato domani sera a Cagliari: come riporta Tuttosport, contro i sardi spazio infatti nuovamente a Marco Sportiello. Il francese tornerà titolare sabato a San Siro contro la Lazio.