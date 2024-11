Tuttosport - Milan, manovre a centrocampo: Belahyane subito e Ricci a giugno con Jovic come acconto

vedi letture

Manovre a centrocampo in casa Milan. Con l'incognita Bennacer e con Loftus-Cheek che sta faticando a trovare spazio, i rossoneri pensano a nuovi colpi tra gennaio e giugno. Moncada sta seguendo Frendrup del Genoa a Cardozo del Betis ma ha messo gli occhi soprattutto su Reda Belahyane, classe 2004, del Verona. Acquistato in estate per 500mila euro, ora può partire per una decina di milioni.

Secondo Tuttosport, il piano dei rossoneri prevede anche un investimento importante in estate e il nome cerchiato in rosso è quello di Samuele Ricci, valutato oltre i 35 milioni dal Torino, e che ha molti estimatori in Italia e in Europa. Il Milan vorrebbe giocare in anticipo e a gennaio potrebbe offrire Luka Jovic al Torino come 'acconto'.