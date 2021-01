Tuttosport - Milan, Meite si presenta: sicuro, serio e motivato

Sicuro, serio e motivato. Così - come sottolinea Tuttosport - si è presentato Soualhio Meite in conferenza stampa. L’ex centrocampista del Torino, che ha già fatto il suo esordio con il Milan lunedì sera a Cagliari, ha parlato sia del presente che del passato recente. Meite è arrivato in rossonero per giocarsi le sue carte, anche se la concorrenza in mezzo al campo è molto forte, vista la presenza di calciatori come Kessie, Bennacer e Tonali.