© foto di www.imagephotoagency.it

Junior Messias ha saltato le ultime partite a causa di un risentimento muscolare. Il brasiliano sta meglio, ma il suo rientro in campo non avverrà domani sera contro il Chelsea: come riporta questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, l'ex Crotone proverà a tornare in gruppo nei prossimi giorni.