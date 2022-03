Tuttosport: "Milan: missione Berardi. Qualità a destra: l'asso del Sassuolo è il primo obiettivo"

MilanNews.it

"Milan: missione Berardi": è questo il titolo odierno di Tuttosport in vista del mercato estivo rossonero. Il club di via Aldo Rossi cerca un giocatore di qualità da inserire in quella zona di campo e il primo nome della lista è proprio quello dell'attaccante esterno neroverde, punto fermo anche della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Il Sassuolo parte da una valutazione di 30-35 milion di euro.