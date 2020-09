Tuttosport - Milan, molto difficile una partenza di Duarte: il brasiliano resta in rossonero

Negli ultimi giorni era ventilata la possibilità di una partenza di Leo Duarte dal Milan. Il difensore brasiliano arrivato dal Flamengo la scorsa stagione, complice un'annata costellata di infortuni, non ha pienamente convinto la dirigenza rossonera. Nelle ultime settimane tuttavia, secondo quanto riporta Tuttosport, complici le assenze di Romagnoli e Musacchio per infortunio e la conseguente situazione di emergenza, il Milan avrebbe rivisto le proprie strategie. Accolto ieri in sede il suo agente Serginho, il Milan e l'ex terzino avrebbero discusso proprio della possibile permanenza di Duarte in rossonero.