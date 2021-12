Tuttosport - Milan-Muriel: pista difficile per due motivi

Il Milan è tornato sulle tracce di Luis Muriel, il quale potrebbe lasciare l'Atalanta a gennaio in seguito all'arrivo di Boga dal Sassuolo. La pista che potrebbe portare il colombiano in rossonero resta però molto complicata per due motivi principali: innanzitutto perchè i bergamaschi non vorrebbero rinforzare una della sue rivali per i primi posti in campionato e poi perchè il club di Percassi vorrebbe monetizzare dall'eventuale cessione di Muriel e il Diavolo non sembra intenzionato a fare grossi investimenti a gennaio se non per il difensore centrale. Lo riferisce Tuttosport.