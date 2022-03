MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessun problema per Giroud. Ieri il francese ha lavorato in palestra: lunedì aveva accusato qualche linea di febbre, ma niente di preoccupante. Come riporta il quotidiano Tuttosport, sabato sera Olivier sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per la trasferta di Cagliari.