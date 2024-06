Tuttosport: "Milan: Newcastle su Thiaw. Da Bennacer no agli arabi"

"Milan: Newcastle su Thiaw. Da Bennacer no agli arabi": titola così questa mattina Tuttosport sul possibile mercato in uscita del Diavolo. Dopo l'affare Tonali di un anno fa, il club inglese è pronto a bussare di nuovo alla porta di via Aldo Rossi per Malick Thiaw. Nell'ultimo periodo non sono mancate poi le voci su un interessamento di alcuni club arabi per Ismael Bennacer, ma a più riprese il suo agente Enzo Raiola ha dichiarato che non è il momento di pensare a quelle mete.

I dirigenti milanisti sono poi al lavoro anche per altre uscite: il Watford, per esempio, ha chiesto informazioni su Ballo-Touré, mentre ci sono stati dei sondaggi dalla Turchia per Origi (entrambi sono fuori dal progetto tecnico del Milan). L’Empoli insiste per Nasti, tornato a Milanello dopo il prestito al Bari.