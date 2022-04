Tuttosport - Milan, non solo Bologna: la corsa dei tifosi al biglietto è arrivata anche alle gare con Atalanta e Fiorentina

MilanNews.it

Un unico gruppo unito e coeso: questo, in particolare, devono essere il Milan e i suoi tifosi in questo finale di stagione. Questo concetto, senza dubbio, è stato capito e compreso dalla squadra ma soprattutto dai supporters rossoneri che hanno deciso di fare la propria parte prendendo d'assalto il botteghino per le prossime gare casalinghe. Non solo Bologna, quindi, ma come sottolinea Tuttosport sono stati messi in vendita anche i tagliandi per Atalanta, Fiorentina e Genoa. La risposta dei tifosi? Grandiosa: con i bergamaschi sono stati già venduti 15'000 biglietti per una gara che andrà in scena tra un mese e mezzo mentre con la Fiorentina sono stati già venduti 9000 biglietti. Il Milan vuole inseguire un sogno e i tifosi, si sa, non vogliono mancare.