Tuttosport - Milan, nuova idea per la fascia destra: il giapponese Doan del Friburgo

MilanNews.it

C'è un nuovo nome per la fascia destra del Milan: è quello di Ritsu Doan, ala destra giappone classe 1998 del Friburgo che si è messo in mostra anche al Mondiale, segnando due gol a Germania e Spagna. Il giocatore è stato visionato da uno scout rossonero giovedì nel match di Europa League dei tedeschi in casa della Juventus. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.