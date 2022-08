Tuttosport - Milan, offerti 5-6 milioni per Onana: agenti al lavoro per convincere il Bordeaux

MilanNews.it

Dopo aver abbandonato la pista Onyedika, il Milan ha deciso di fare all-in su Onana del Bordeaux. Come riporta Tuttosport, i rossoneri, dopo l'iniziale proposta in prestito rifiutata dal club francese, ha rilanciato con una nuova proposta a titolo definitivo, offrendo 5-6 milioni per il centrocampista classe 2000. Gli agenti del giocatore sono a lavoro per convincere il Bordeaux a non opporre troppa resistenza.