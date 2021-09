Tuttosport - Milan, offerto Castillejo al CSKA Mosca ma non è stata trovata l'intesa

Samu Castillejo, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe restare al Milan: negli ultimi giorni, il giocatore è stato proposto al CSKA Mosca e ci sono stati anche diversi contatti tra le parti per lo spagnolo, ma alla fine non è stato trovato l'accordo tra le due società. In Russia, il mercato chiude nella giornata di oggi. Lo riferisce Tuttosport.