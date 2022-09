MilanNews.it

"Milan, ora sei da Champions": titola così questa mattina Tuttosport che riprende le parole di ieri in conferenza stampa di Stefano Pioli, il quale ha spiegato che l'esperienza dell'anno scorso in Europa ha aiutato la sua squadra a crescere e che ora è pronta per fare un percorso importante anche in Champions League.