Tuttosport - Milan, per la porta spunta anche il nome di Vito Mannone

Il mercato del Milan, senza dubbio, regalerà ancora alcuni colpi da qui fino al gong finale della sessione estiva. Se l'attenzione è incentrata sul reparto difensivo e in mezzo al campo, la dirigenza rossonera è anche al lavoro per trovare un portiere da affiancare ai fratelli Donnarumma. Tra i nomi di Begovic, Sportiello e Consigli secondo quanto riporta Tuttosport sarebbe spuntato anche quello di Vito Mannone. Il portiere italiano, attualmente in forza all'Esbjerg, è di proprietà del Reading ma vanta un passato in Premier League con le maglie di Arsenal, Sunderland e Hull City.