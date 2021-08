Tuttosport - Milan, per la trequarti valutato anche Sarabia: lo spagnolo è stato proposto al Siviglia

L'attenzione del Milan per il colpo sulla trequarti è forte e in questi giorni concentrerà tutte le forze rossonere in questa direzione. Oltre a Corona, il nome preferito della dirigenza, il club di Via Aldo Rossi valuta anche il profilo di Sarabia in uscita dal Psg. La trattativa per lo spagnolo non è semplice ma il Milan monitora la situazione. L'agente del giocatore, intanto, ha proposto il suo assistito anche al Siviglia. Lo riporta Tuttosport.