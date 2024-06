Tuttosport - Milan, piace André Trindade della Fluminense: valutazione da almeno 25 milioni

Tra gli obiettivi del Milan in questo mercato estivo c'è anche quello di rinforzare il centrocampo con un giocatore fisico e difensivo che possa dare equilibrio alla formazione rossonera. I nomi che circolano sono diversi, l'ultimo uscito in ordine di tempo è quello di André Trindade della Fluminense, il quale ha una valutazione da almeno 25 milioni di euro (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione di due giorni fa).

Lo riferisce stamattina Tuttosport che scrive poi che il giocatore brasiliano classe 2001 brasiliano "ha doti tecniche e fisiche perfette per quelle che sono le necessità del Milan. André, tra l’altro, è il giocatore che ha recuperato più palloni di tutti nel mondo, con 406 rubate portate a termine. Un numero impressionante che fa comprendere il perché gli occhi del Milan si siano posati anche su di lui".