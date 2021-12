Tuttosport - Milan, Pioli attende il ritorno in gruppo di Calabria, Rebic e Leao

Ultimo giorno di vacanze per il Milan che domani pomeriggio si ritroverà a Milanello per la ripresa degli allenamenti in vista del primo match del 2022 contro la Roma in programma il 6 gennaio. Stefano Pioli attende con ansia il ritorno in gruppo di tre giocatori la cui assenza si è sentita parecchio nell'ultimo periodo: si tratta di Davide Calabria, Ante Rebic e Rafael Leao. Lo riferisce Tuttosport in edicola questa mattina.