Tuttosport: "Milan primo club italiano per fatturato"

vedi letture

Nella giornata di ieri Deloitte Sports Business Group ha pubblicato la 28^ edizione del Football Money League, studio che mette in fila i maggiori club europei in base a quanto fatturano. Stando a quanto scritto questa mattina da Tuttosport "Il Milan è il primo club italiano per fatturato".

In questa particolare classifica i rossoneri occupano la posizione numero 13 con 397.6 milioni, piazzandosi anche davanti a Inter e Juventus che in Italia sono teste di serie. Le cifre del Milan sono in linea con quanto fatto registrare dal club negli ultimi anni, ma comunque lontane da quelle che sono state invece registrate dai club che occupano le primissime posizioni di questa classifica. Basti pensare che il Real Madrid, primo ovviamente, fattura all'anno oltre un miliardo di euro, seguito poi da City (838 milioni) e PSG (806 milioni).

Da sottolineare, continua il quotidiano, come i primi 20 club per fatturato a livello mondiale hanno realizzato la cifra record di 11.2 miliardi di euro, con una crescita del 6% rispetto alla precedente stagione.