Tuttosport - Milan, quanti nomi per la difesa: da Kabak e Lovato a Ajer e Schuurs

Negli ultimi giorni, si parla tanto di Ozan Kabak e di Mattia Lovato per la difesa del Milan, ma non sono gli unici nomi seguiti dal club rossonero in vista del mercato invernale: come riferisce Tuttosport, infatti, nel mirino dei dirigenti di via Aldo Rossi ci sono anche Kristoffer Ajer, giocatore classe ’98 del Celtic, e Perr Schuurs, classe ’99 dell’Ajax.