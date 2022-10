Tuttosport - Milan, questa mattina in programma l’assemblea degli azionisti per ratificare il bilancio 2021-2022

MilanNews.it

Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, questa mattina (10.30) è in programma a Casa Milan l’assemblea degli azionisti del club di via Aldo Rossi che dovrà ratificare il bilancio 2021-2022, approvato durante il Cda dello scorso 29 settembre. Il passivo è stato di 66,5 milioni di euro (nella stagione precedente era stato di 96,4 milioni).