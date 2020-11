Tuttosport - Milan rabbioso e determinato: non giocherà per il pari

Prima giornata di ritorno del Gruppo H di Europa League per il Milan, che stasera affronterà il trasferta il Lille. Considerati i sei punti già in tasca e la scarsa consistenza delle altre due squadre del girone, i rossoneri potrebbero anche giocare per un pareggio, risultato che sarebbe più che sufficiente in chiave qualificazione. Ma questo è un Milan - scrive Tuttosport - è rabbioso e determinato, e quindi respinge con forza l’idea di potersi accontentare.