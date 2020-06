Tuttosport - Milan-Rangnick, ci siamo: superati tutti i problemi degli ultimi mesi

Negli ultimi mesi, non sono mancati momento di frizione tra il Milan e Ralf Rangnick, in particolare in merito al budget a disposizione del tedesco che è stato ridotto da 100 a 75 milioni di euro, a cui va aggiunto poi il 50% (e non più il 100%) del ricavato delle cessioni. Come spiega questa mattina Tuttosport, tutti i problemi sono stati superati, grazie soprattutto al lavoro diplomatico di Elliott che ha convinto Rangnick a dire sì alla proposta milanista.