Tuttosport - Milan, sempre in stallo la trattativa per il rinnovo di Romagnoli

Come riferisce stamattina Tuttosport, continua ad essere in stallo la trattativa tra il Milan e Alessio Romagnoli per il rinnovo del capitano rossonero. Tra domanda e offerta c'è ancora distanza: il difensore chiede 3,5 milioni di euro più uno di bonus per prolungare, mentre il club di via Aldo Rossi mette sul piatto un ingaggio da 2.8-3 milioni di euro.