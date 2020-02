Tuttosport - Milan, senza risultati si andrà avanti con l'epurazione avviata a gennaio

Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, se da qui alla fine della stagione non arriveranno dei risultati convincenti, il club rossonero proseguirà in estate l'epurazione iniziata a gennaio, quando sono stati ceduti Suso, Piatek, Borini e Rodriguez. Tra coloro che sono in bilico ci sono per esempio Conti, Calabria, Musacchio, Kessie, Calhanoglu e Paquetà, mentre è ormai certo l'addio di Biglia.