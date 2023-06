Tuttosport: "Milan show con Leao. Verona, sarà spareggio"

MilanNews.it

"Milan show con Leao. Verona, sarà spareggio": titola così stamattina Tuttosport per commentare la vittoria di ieri sera a San Siro contro i veneti che domenica si giocheranno lo spareggio con lo Spezia per non retrocedere in Serie B. Rossoneri avanti con Giroud, poi è arrivato il pari di Faraoni, ma nel finale si è scatenato Leao che ha festeggiato il rinnovo fino al 2028 con una doppietta. Il popolo milanista, a fine partita, ha salutato anche Zlatan Ibrahimovic che ha annunciato l'addio al calcio giocato.