Tuttosport - Milan, si proverà ad avere a disposizione Bakayoko con il Cagliari

Tuttosport in edicola quest'oggi fa il punto sulla fine della telenovela Bakayoko. Dopo la conclusione della trattativa, infatti, il Milan ora farà sostenere le visite mediche al giocatore e proverà a tesserarlo in tempo per averlo in panchina con il Cagliari. Si cercherà quindi di completare l'iter burocratico nel più breve tenpo possibile per regalare a Pioli, sin da subito, una pedina importante per la mediana rossonera.