Tuttosport - Milan, Simakan e Koné si stanno allontanando

Non arrivano buone notizie per il Milan sul fronte mercato perchè i due obiettivi dei rossoneri per gennaio, cioè Mohamed Simakan e Kouadio Koné, si stanno allontanando. In particolare, il giovane centrocampista del Tolosa sembra essere vicino al passaggio al Borussia Monchengladbach, il quale è pronto ad investire 8-9 milioni di euro più bonus. A riferirlo è questa mattina Tuttosport.