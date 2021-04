Tuttosport: "Milan, solo per i punti"

All'indomani della vittoria dei rossoneri di Pioli contro il Genoa, Tuttosport titola così: "Milan, solo per i punti". Il Diavolo non gioca bene e soffre, ma alla fine porta a casa tre punti d'oro per la corsa Champions. A decidere il match è stato un autogol di Scamacca che ha scatenato l'ironia dei tifosi sui social visto che l'attaccante rossoblu è uno degli obiettivo di mercato di Maldini e Massara per l'attacco.