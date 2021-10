Tuttosport - Milan, sospiro di sollievo per Calabria: non ci sono lesioni, potrebbe esserci contro il Verona

Sospiro di sollievo per le condizioni di Davide Calabria, tornato in anticipo dal Nazionale per un risentimento muscolare all’adduttore destro: come riporta Tuttosport, ieri il terzino rossonero si è infatti sottoposto ad alcuni esami che per fortuna hanno escluso lesioni. Il giocatore verrà valutato nei prossimi giorni dallo staff medico milanista, ma potrebbe essere regolarmente a disposizione di Pioli per il match di sabato sera contro il Verona a San Siro.