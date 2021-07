Tuttosport: "Milan: Tonali-Bakayoko, è una corsa a ostacoli"

"Milan: Tonali-Bakayoko, è una corsa a ostacoli": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che c'è stato un nuovo rinvio per il centrocampista del Brescia, ma si dovrebbe definire tutto comunque entro questo week-end. Tempi più lunghi invece per il francese, per il quale potrebbe esserci lo stesso problema di Giroud, vale a dire che il Chelsea potrebbe esercitare l'opzione unilaterale per il prolungamento del contratto dell'ex rossonero che scade tra un anno.