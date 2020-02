Tuttosport - Milan, tre ballottaggi in vista del derby: Conti e Kjaer favoriti su Calabria e Musacchio, in avanti spazio a Leao con Ibra

Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, in vista del derby di domenica, ci sono tre ballottaggi nella formazione rossonera: Conti è favorito su Calabria come terzino destro, Kjaer è avanti su Musacchio per affiancare Romagnoli , mentre Leao è in pole per fare coppia con Ibrahimovic in attacco.