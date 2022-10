Tuttosport: "Milan-UEFA, il vaso è colmo. I rossoneri si sentono nel mirino"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Milan-UEFA, il vaso è colmo. I rossoneri si sentono nel mirino" scrive Tuttosport oggi in edicola. il club milanista ha sempre tenuto un profilo basso ma ora il vaso è colmo. Dalla partita contro l’Atletico nella scorsa stagione, al rigore più rosso in Milan-Chelsea. I rossoneri hanno fatto sentire pubblicamente la loro voce, affidando la linea societaria a Stefano Pioli che non ha nascosto il disappunto per l'arbitraggio di Siebert a San Siro. "Non è una situazione nuova per il Milan, che nelle ultime due stagioni, tra l'Europa League 2020-21 e la scorsa Champions League, ha visto contro di sé una serie di errori arbitrali che hanno pregiudicato le qualificazioni", scrive il quotidiano.