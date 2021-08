Tuttosport - Milan, un girone da 15 Champions League: il gruppo B trasuda storia calcistica

L'edizione odierna di Tuttosport in edicola quest'oggi fa un riassunto del sorteggio del girone rossonero avvenuto nella giornata di ieri. Le avversarie del Milan, ovvero Atletico Madrid, Liverpool e Porto, sono tre squadre storiche e abituate a calcare in campi della Champions League specie negli ultimi anni. Il girone B, senza dubbio, è uno dei più difficili ma al di là delle insidie del campo sia Pioli che Baresi hanno espresso la gioia e l'attesa nel misurarsi in questa grandi sfide. Il gruppo del Milan trasuda storia calcistica: sono infatti 15 le Champions League detenute dalle squadre coinvolte con i rossoneri che comandano a quota 7, il Liverpool che segue a quota 6 ed infine il Porto a quota 2. L'Atletico Madrid, seppur non abbia mai alzato al cielo la coppa dalle grandi orecchie, conta ben 2 apparizioni in finale negli ultimi 7 anni. Le avversarie rossonere evocano anche ricordi recenti e memorie agrodolci: nel ricordo di quest'ultime, la squadra di Pioli è pronta a scrivere nuove pagine di storia rossonera.