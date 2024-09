Tuttosport: "Milan, un solo pensiero. L'obiettivo è lo scudetto"

Cosa rappresenti Milan-Lecce di questa sera per la squadra rossonera, lo ha sintetizzato alla perfezione ieri alla vigilia Paulo Fonseca: "La vittoria nel derby ha senso se vinciamo col Lecce e confermiamo che siamo migliorati". Qualora dovesse succedere l'opposto il Diavolo tornerebbe in un batter d'occhio in discussione, così come il suo allenatore, perché avrebbe sprecato la possibilità di agguantare in testa alla classifica la sorpresa Torino.

L'impressione, però, è che dalle parti di Milanello non si stia sottovalutando in alcun modo questo impegno, come confermato anche dal fatto che questa sera Fonseca punterà sul suo miglior undici possibile, anche se con qualche modifica con un occhio verso il prossimo, importante, impegno in Champions League contro il Bayer Leverkusen.

Ora però l'attenzione è tutta rivolta al Lecce, perché vincere significherebbe per il Milan rilanciarsi in maniera importante in ottica scudetto e seconda stella, l'unico vero pensiero della formazione rossonera per questa stagione. A riportarlo è questa mattina Tuttosport.