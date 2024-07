Tuttosport: "Milan, vuoi fare 5 colpi? Ti servono 130 milioni"

vedi letture

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Milan, vuoi fare 5 colpi? Ti servono 130 milioni". Il club rossonero è molto attivo sul mercato e punta a chiudere diversi colpi. Per farlo serve una cifra importante, vale a dire circa 130 milioni di euro, così suddivisi: 35 milioni per Fofana del Monaco, 25 milioni per Pavlovic del Salisburgo, Samardzic dell’Udinese ed Emerson Royal del Tottenham e 20 per Fullkrug del Borussia Dortmund.

Una parte di questa cifra potrebbe arrivare anche da qualche cessione, come per esempio quella di Malick Thiaw che è finito nel mirino del Newcastle. Il Milan valuta il centrale tedesco non meno di 40 milioni di euro.